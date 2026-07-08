Сыну депутата думы Сургута грозит уголовное дело из-за неявки в военкомат

В отношении Ивана Барсова, сына депутата думы Сургута Евгения Барсова, могут возбудить уголовное дело из-за неявки в военкомат, сообщает URA.ru со ссылкой на источник, близкий к политическому истеблишменту города. По данным издания, ранее ему была предоставлена отсрочка на время учёбы в Сургутском государственном университете.

После перевода в филиал Московского политехнического университета Ивану направили электронную повестку через портал «Госуслуг» для прохождения медосвидетельствования, однако он, как утверждается в материале, не явился и не указал уважительную причину.

«Барсову пытались вручить повестки, подключали полицию для розыска и оповещения. Но результата это не дало», — говорится в публикации.

После этого военкомат передал материалы в Следственный комитет для решения вопроса о возможной уголовной ответственности. Сейчас в отношении Барсова действуют ограничения: ему запрещены некоторые регистрационные действия, сделки с недвижимостью, оформление кредитов и ограничено действие водительских прав.

Тем временем отец семерых детей из Красноярского края добился права участвовать в СВО. Он добровольно обратился в военкомат другого региона, получив несколько отказов в своём.