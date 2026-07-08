Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 14:57

Путин проводит совещание с правительством по видеосвязи вечером 8 июля

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Правительства в формате видеоконференции. Мероприятие проходит вечером 8 июля.

Путин проводит совещание с членами правительства. Видео © Life.ru

По сложившейся традиции встреча открывается обсуждением оперативных вопросов. Глава просвещения Сергей Кравцов представит доклад об итогах ЕГЭ и о ходе приёмной кампании в колледжи и техникумы. Зампред правительства — Руководитель Аппарата Дмитрий Григоренко расскажет о запуске новых цифровых сервисов.

Аксёнов регулярно докладывает Путину обо всех трудностях с топливом в Крыму
Аксёнов регулярно докладывает Путину обо всех трудностях с топливом в Крыму

Центральной темой совещания станет функционирование топливного и транспортного комплекса в сложившихся условиях. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин.

Ранее президент подписал закон о поддержке НПЗ и снабжении рынка топливом. Согласно новым правилам, правительство получит полномочия утверждать перечень видов топлива, разрешённых к реализации на территории страны. Кроме того, закон допускает смешивание прямогонного бензина с иными компонентами для производства высокооктанового автомобильного топлива. Объём такого бензина будет учитываться в общем объёме выпуска автобензина, а сумма акциза — включаться в его итоговую стоимость.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar