Путин проводит совещание с правительством по видеосвязи вечером 8 июля

Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Правительства в формате видеоконференции. Мероприятие проходит вечером 8 июля.

Путин проводит совещание с членами правительства. Видео © Life.ru

По сложившейся традиции встреча открывается обсуждением оперативных вопросов. Глава просвещения Сергей Кравцов представит доклад об итогах ЕГЭ и о ходе приёмной кампании в колледжи и техникумы. Зампред правительства — Руководитель Аппарата Дмитрий Григоренко расскажет о запуске новых цифровых сервисов.

Центральной темой совещания станет функционирование топливного и транспортного комплекса в сложившихся условиях. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин.

Ранее президент подписал закон о поддержке НПЗ и снабжении рынка топливом. Согласно новым правилам, правительство получит полномочия утверждать перечень видов топлива, разрешённых к реализации на территории страны. Кроме того, закон допускает смешивание прямогонного бензина с иными компонентами для производства высокооктанового автомобильного топлива. Объём такого бензина будет учитываться в общем объёме выпуска автобензина, а сумма акциза — включаться в его итоговую стоимость.