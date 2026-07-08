Путин проводит совещание с правительством по видеосвязи вечером 8 июля
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Правительства в формате видеоконференции. Мероприятие проходит вечером 8 июля.
Путин проводит совещание с членами правительства. Видео © Life.ru
По сложившейся традиции встреча открывается обсуждением оперативных вопросов. Глава просвещения Сергей Кравцов представит доклад об итогах ЕГЭ и о ходе приёмной кампании в колледжи и техникумы. Зампред правительства — Руководитель Аппарата Дмитрий Григоренко расскажет о запуске новых цифровых сервисов.
Центральной темой совещания станет функционирование топливного и транспортного комплекса в сложившихся условиях. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин.
Ранее президент подписал закон о поддержке НПЗ и снабжении рынка топливом. Согласно новым правилам, правительство получит полномочия утверждать перечень видов топлива, разрешённых к реализации на территории страны. Кроме того, закон допускает смешивание прямогонного бензина с иными компонентами для производства высокооктанового автомобильного топлива. Объём такого бензина будет учитываться в общем объёме выпуска автобензина, а сумма акциза — включаться в его итоговую стоимость.
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