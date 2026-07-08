Госдума разрешила «Почте России» доставлять квитанции ЖКУ через «Госуслуги»

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, который разрешает «Почте России» доставлять квитанции за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на портале «Госуслуги». Инициатива входит в комплекс мер по поддержке федерального почтового оператора.

Согласно документу, платёжные документы будут направляться в электронном виде только тем получателям, которые зарегистрированы на портале и не отказались от такого формата. Этот способ считается надлежащим, а дублирование бумажными квитанциями не потребуется.

Кроме того, закон освобождает «Почту России» от банковской комиссии за приём электронных платежей за ЖКУ от граждан. Предполагается, что нововведение снизит издержки оператора и упростит процесс оплаты для пользователей. Закон вступит в силу после официального опубликования. Правительство разработает порядок взаимодействия участников системы.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия «Почты России»: компания сможет оказывать платные услуги по приёму и доставке бумажных заявлений, нанимать частников для обработки корреспонденции и размещать рекламу на платёжках. Также на портале «Госуслуги» появится электронная почта с цифровыми ящиками для получения официальных писем.