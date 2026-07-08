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8 июля, 15:27

Алдонин вернулся из Германии в Россию для лечения рака желудка

Евгений Алдонин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв

Евгений Алдонин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв

Бывший капитан сборной России по футболу Евгений Алдонин вернулся в Москву, где продолжит лечение онкологического заболевания. Об этом сообщил РИА «Новости» его друг и экс-партнёр по национальной команде Дмитрий Булыкин. По его словам, 46-летний футболист почти год проходил лечение за границей.

«Женя в Москву приехал, сейчас продолжает лечение здесь. Конечно, пока ещё до конца ничего не ясно, но то, что он уже в Москвеэто уже хорошо», — рассказал Булыкин.

Он отметил, что Алдонин уже встретился с друзьями и даже принял участие в любительской игре в падел против хоккеистов Евгения Малкина и Ильи Ковальчука. Хорошее настроение и дружеская поддержка должны помочь спортсмену победить заболевание, выразил уверенность Булыкин.

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Напомним, у Евгения Алдонина был выявлен рак желудка. Медики высказали мнение, что генетическая предрасположенность выступает основным фактором риска развития подобного заболевания. На первом этапе лечения Алдонин уехал в Германию. Его друзья объявляли сбор средств для помощи семье и покрытия медицинских расходов.

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Татьяна Миссуми
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