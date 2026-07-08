Академический хор ННГУ исполнит гимн перед матчем за Суперкубок России

Академический хор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского выступит с исполнением государственного гимна перед началом матча за Суперкубок России. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

Встреча между чемпионом страны петербургским «Зенитом» и обладателем Кубка России московским «Спартаком» пройдёт в Нижнем Новгороде 18 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Предстоящий матч откроет новый сезон в российском футболе — розыгрыш чемпионата страны стартует 24 июля.

Прямую трансляцию игры покажут федеральные каналы. Зрителей также ждёт шоу-программа перед матчем. Болельщики уже начали активно обсуждать составы и тактику.

Ранее Life.ru писал, что российская премьер-лига опубликовала календарь первых девяти туров сезона-2026/27, который стартует 24 июля матчем ЦСКА — «Балтика», а завершится 29 мая 2027 года. В первом туре также сыграют «Динамо» (Москва) с «Крыльями Советов», «Акрон» с «Зенитом», «Факел» с махачкалинским «Динамо» и «Спартак» с «Родиной».