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8 июля, 15:24

Академический хор ННГУ исполнит гимн перед матчем за Суперкубок России

Обложка © ТАСС / Екатерина Мещерякова

Обложка © ТАСС / Екатерина Мещерякова

Академический хор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского выступит с исполнением государственного гимна перед началом матча за Суперкубок России. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

Встреча между чемпионом страны петербургским «Зенитом» и обладателем Кубка России московским «Спартаком» пройдёт в Нижнем Новгороде 18 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Предстоящий матч откроет новый сезон в российском футболе — розыгрыш чемпионата страны стартует 24 июля.

Прямую трансляцию игры покажут федеральные каналы. Зрителей также ждёт шоу-программа перед матчем. Болельщики уже начали активно обсуждать составы и тактику.

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Анастасия Никонорова
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