Сборная Аргентины опустилась на третье место в списке фаворитов ЧМ-2026

Аналитический сервис Opta опустил сборную Аргентины на третье место в списке главных претендентов на победу на чемпионате мира-2026 после матча 1/8 финала против Египта, сообщается на сайте сервиса. Действующие чемпионы мира обыграли египтян со счётом 3:2, уступая 0:2 до 79-й минуты.

Шансы Аргентины на победу оцениваются в 17,28%. Главным фаворитом остаётся Франция (27,32%), на втором месте — Испания (21,33%), на четвёртом — Англия (16,48%).

В четвертьфинале аргентинцы сыграют со Швейцарией, Франция встретится с Марокко, Испания — с Бельгией, Англия — с Норвегией. ЧМ-2026 впервые проходит с участием 48 команд на территории США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Ранее Life.ru рассказывал, что Аргентина выбила Египет со счётом 3:2 и вышла в четвертьфинал. Египтяне имели преимущество в два мяча, но многие специалисты не просто так считают счёт 0:2 самым опасным для выигрывающей команды. Египетские игроки мыслями уже были в 1/4 финала, однако их уже скоро «спустили на землю».