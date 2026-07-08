Сын депутата Сургута назвал «вбросом конкурентов» данные о неявке в военкомат

Сын депутата сургутской городской Думы Евгения Барсова Иван заявил, что не получал никакой повестки из военкомата. По словам кандидата в мундепы от КПРФ, он не является уклонистом, а утверждения в обратном — это происки конкурентов, которые хотят испортить ему карьеру.

«Это вброс конкурентов. Повестки из военкомата не было», — пояснил Иван Барсов в беседе с журналистами телеканала «Мегаполис».

Однако в распоряжении канала оказались документы, опровергающие слова призывника. Так, 29 апреля этого года сын депутата отправил в военкомат заявление с просьбой отложить дату явки по повестке от 27 января. Законных оснований для такой отсрочки не нашлось, и молодому человеку было отказано. Медосвидетельствование для службы в ВС РФ Барсов-младший должен был пройти ещё в феврале, но на комиссии так и не появился.

Сейчас в отношении Ивана введены ограничительные меры по ведению предпринимательской деятельности, управления транспортом и возможного выезда за рубеж. Также его могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей.

Как сообщалось, в отношении Ивана Барсова, сына депутата думы Сургута Евгения Барсова, могут возбудить уголовное дело из-за неявки в военкомат. Ранее ему была предоставлена отсрочка на время учёбы в Сургутском государственном университете. После перевода в филиал Московского политеха Ивану направили электронную повестку через портал «Госуслуг» для прохождения медосвидетельствования, однако, как писали СМИ со ссылкой на источники, он не явился и не указал уважительную причину. Барсову-младшему грозит уголовное дело.