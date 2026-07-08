Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 15:47

В Пензенской области пьяная девушка зарезала четырёхлетнюю племянницу

Обложка © Telegram / СУ СКР по Пензенской области

Обложка © Telegram / СУ СКР по Пензенской области

24-летняя жительница Пензенской области обвиняется в убийстве четырёхлетней племянницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Следственные мероприятия в квартире, где произошло убийство. Видео © Telegram / СУ СКР по Пензенской области

По данным следствия, в ночь на 4 июля в селе Кувак-Никольское Нижнеломовского района девушка в состоянии опьянения ударила ребёнка ножом в грудь. Девочка скончалась на месте. Утром тело обнаружила мать, а обвиняемая к тому моменту скрылась, но была задержана в тот же день.

Суд заключил фигурантку под стражу. Орудие преступления изъято. Ей предстоит пройти судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Фигурантка признала вину частично. Следователи и криминалисты продолжают сбор доказательств и установление всех обстоятельств трагедии.

Житель Ставрополя зарезал собутыльника и два дня пьянствовал с трупом в комнате
Житель Ставрополя зарезал собутыльника и два дня пьянствовал с трупом в комнате

Ранее Life.ru рассказывал, как в ставропольском селе Красногвардейское 12 июня пьяный мужчина зарезал жену и девятилетнюю дочь, ещё одна четырёхлетняя девочка выжила благодаря медикам. Нападавшего задержали и заключили под стражу. Ему назначена психиатрическая экспертиза, возбуждено дело по двум статьям.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • СК РФ
  • Дети
  • Криминал
  • Происшествия
  • Пензенская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar