В Пензенской области пьяная девушка зарезала четырёхлетнюю племянницу

24-летняя жительница Пензенской области обвиняется в убийстве четырёхлетней племянницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Следственные мероприятия в квартире, где произошло убийство. Видео © Telegram / СУ СКР по Пензенской области

По данным следствия, в ночь на 4 июля в селе Кувак-Никольское Нижнеломовского района девушка в состоянии опьянения ударила ребёнка ножом в грудь. Девочка скончалась на месте. Утром тело обнаружила мать, а обвиняемая к тому моменту скрылась, но была задержана в тот же день.

Суд заключил фигурантку под стражу. Орудие преступления изъято. Ей предстоит пройти судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Фигурантка признала вину частично. Следователи и криминалисты продолжают сбор доказательств и установление всех обстоятельств трагедии.

Ранее Life.ru рассказывал, как в ставропольском селе Красногвардейское 12 июня пьяный мужчина зарезал жену и девятилетнюю дочь, ещё одна четырёхлетняя девочка выжила благодаря медикам. Нападавшего задержали и заключили под стражу. Ему назначена психиатрическая экспертиза, возбуждено дело по двум статьям.