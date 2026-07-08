Страны Запада активно снабжают Украину не только вооружениями, но и токсичными химикатами с прекурсорами. Об этом на 112-й сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия в Гааге заявил постоянный представитель РФ Владимир Тарабрин. Текст его выступления имеется в распоряжении РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что всё это происходит в отношении государства, где высшая международная инстанция рассматривает дело о возможном геноциде. При этом западные страны предпочитают игнорировать систематическое применение киевским режимом токсичных веществ непосредственно в зоне специальной военной операции.

Тарабрин также опроверг обвинения в неготовности Москвы к сотрудничеству. Он подчеркнул, что все разъяснения российская сторона даёт в срок. Однако вести предметный профессиональный диалог практически невозможно с делегациями, которые требуют не объяснений, а признания вины, не предоставляя при этом никаких фактов и доказательств. Таким образом, площадка ОЗХО используется оппонентами для бездоказательных нападок на Россию.

Ранее стало известно, что на освобождённых территориях ДНР обнаружены тайники с химическим и бактериологическим оружием. По данным регионального УФСБ, в таких схронах периодически находят отравляющие вещества, которые украинская сторона использовала против местного населения. Причём подобные объекты выявлены в значительном количестве.