Рынок акций РФ завершил торги ростом основных индексов

Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,39%, достигнув отметки в 2 220,77 пункта. Долларовый индекс РТС также продемонстрировал позитивную динамику, увеличившись на 1,02% до 915,67 пункта. Параллельно с этим на валютном рынке курс юаня опустился на 8 копеек, остановившись на уровне 11,2 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов обратил внимание на то, что ключевым драйвером роста стали геополитические новости, спровоцировавшие резкий скачок цен на нефть.

Ранее сообщалось, что индекс Мосбиржи впервые с декабря 2022 года опустился ниже 2 120 пунктов, достигнув 2 117,5, но затем частично восстановился до 2 135,01. Индекс РТС также снизился до 862,61 пункта.