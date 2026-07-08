В МИД РФ назвали настораживающей концентрацию 90% ИИ-мощностей в США и КНР

90% мировых мощностей в области искусственного интеллекта сосредоточены в США и Китае, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов на полях первого Глобального диалога ООН по управлению ИИ. По его словам, в таких условиях сложно говорить о равноправном международном сотрудничестве.

«Озвученная статистика настораживает: 90% мощностей в области ИИ приходится всего на два государства, менее 2% центров обработки данных расположено в развивающихся странах. В таких условиях крайне затруднительно говорить о построении равноправной и всеобъемлющей системы международного сотрудничества», — сказал дипломат.

Алимов отметил, что сложившийся мировой технологический ландшафт в сфере ИИ очень неоднороден. Он подчеркнул, что главы делегаций в течение двух дней говорили о приоритетности преодоления цифрового неравенства для наращивания совместных усилий в развитии ИИ.

А ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков оценил риски исчезновения профессий из-за ИИ. По его словам, в перспективе может измениться само содержание профессий за счёт передачи части повторяющихся функций искусственному интеллекту.