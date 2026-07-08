Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 18:04

Лавров встретился с президентом Нигера Чиани в Ниамее

Сергей Лавров и Абдурарахман Чиани. Обложка © Telegram / МИД России

Сергей Лавров и Абдурарахман Чиани. Обложка © Telegram / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Нигера Ниамей, где был принят президентом республики Абдурарахманом Чиани. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

На данный момент проходит беседа в формате «тет-а-тет», переговоры в четырёхстороннем формате уже завершились. В них принимали участие главы МИД Нигера, Буркина-Фасо и Мали. Лавров прибыл в Ниамей сегодня, 8 июля, для участия во встрече Россия — Альянс государств Сахеля.

Лавров оценил игру Зеленского в «трагического персонажа» с печальным финалом
Лавров оценил игру Зеленского в «трагического персонажа» с печальным финалом

Ранее МИД России осудил нападение террористов на международный аэропорт в Ниамее. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, боевики преследовали цель нарушить стабильность в Сахеле.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Нигер
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar