Лавров встретился с президентом Нигера Чиани в Ниамее

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Нигера Ниамей, где был принят президентом республики Абдурарахманом Чиани. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

На данный момент проходит беседа в формате «тет-а-тет», переговоры в четырёхстороннем формате уже завершились. В них принимали участие главы МИД Нигера, Буркина-Фасо и Мали. Лавров прибыл в Ниамей сегодня, 8 июля, для участия во встрече Россия — Альянс государств Сахеля.

Ранее МИД России осудил нападение террористов на международный аэропорт в Ниамее. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, боевики преследовали цель нарушить стабильность в Сахеле.