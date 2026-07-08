Сикорский посоветовал Буданову* сдерживать эмоции на фоне просьб Киева о помощи

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* к сдержанности в публичных высказываниях. Такой совет прозвучал в ответ на заявление украинского чиновника о возможной новой эскалации в двусторонних отношениях на фоне приближения годовщины трагических событий на Волыни.

Сикорский пояснил, что уже обсуждал эту ситуацию со своим украинским коллегой. Он подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах именно Варшава оказывает Киеву значительную поддержку, а не наоборот, поэтому эмоциональные заявления с украинской стороны выглядят неуместно.

«Я говорил об этом выступлении вчера с министром иностранных дел Украины. Мне кажется, что Украине лучше сдерживать эмоции», — сказал Сикорский, добавив, что именно Украина нуждается в помощи, и Польша уже многое сделала для неё.

Напомним, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что обострение отношений между Киевом и Варшавой может усилиться в ближайшее время, и его пик будет связан с годовщиной Волынской трагедии 11 июля. Он подчеркнул, что Украина не примет ультиматумов от Польши.

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