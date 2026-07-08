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8 июля, 18:56

В Новой Москве автомобиль сбил 14-летнего подростка на пешеходном переходе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Новой Москве легковой автомобиль сбил 14-летнего подростка на пешеходном переходе. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По предварительным данным, наезд произошёл в районе дома 10 на улице Александра Печерского. Пострадавший госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Ленинградской области на трассе М-11 столкнулись две фуры, в результате чего движение в сторону Петербурга оказалось затруднено. ДТП случилось на 596-м километре трассы. Информации о пострадавших нет.

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Юрий Лысенко
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