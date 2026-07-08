Девочка порезалась о гвозди в сухом бассейне московского ресторана

Восьмилетняя девочка получила травму в игровой зоне московского ресторана. Ребёнок скатился с горки прямо на доску с торчащими гвоздями в сухом бассейне. Также вместе с шариками внутри были осколки стекла.

Семья отмечала день рождения в заведении на Пятницком шоссе, рассказал Telegram-канал Mash. Дети сразу отправились в игровую комнату. Во время спуска с горки именинница порезала руку о гвозди. Родители заметили рядом осколки разбитой посуды.

Взрослые сразу вызвали скорую помощь. Медики осмотрели пациентку и перевязали рану. Сотрудники полиции проводят проверку. Правоохранители выясняют, как опасные предметы попали в детскую зону, и ищут ответственных лиц.

Ранее инцидент с ребёнком произошел в Амурской области. Там бешеная крыса укусила мальчика. Грызун пришел на приманку во дворе, и мальчик попытался его поймать. После этого в местном селе ввели карантин по бешенству. Пострадавший сейчас проходит курс антирабической помощи.