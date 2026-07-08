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Регион
8 июля, 20:24

РФ и страны Сахеля заявили о сговоре Украины и Франции с террористами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Torsten Pursche

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Torsten Pursche

Россия и страны Альянса государств Сахеля (АГС) заявили о наличии скоординированных действий между Украиной, Францией и террористическими группировками в африканском регионе. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам консультаций глав МИД РФ и представителей конфедерации.

Стороны заявили о причастности ряда внешних игроков к действиям, которые, по их оценке, направлены на подрыв стабильности и государственности стран Сахеля. В документе также говорится об «экономическом и медийном терроризме» на территории региона.

«Стороны констатировали причастность внешних государственных игроков к скоординированной варварской агрессии, а также экономическому и медийному терроризму на пространстве АГС, в том числе преступный сговор между Украиной, Францией, некоторыми другими странами и террористическими группировками, орудующими в Сахеле», – отмечается в заявлении.

Кроме того, участники консультаций подтвердили курс на расширение военно-технического сотрудничества. Москва заявила о готовности продолжать помогать странам Сахеля в укреплении возможностей их вооружённых сил.

В совместном документе также была отмечена роль российских военных в борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности в регионе. Стороны отдельно осудили атаки на государственные учреждения и населённые пункты стран конфедерации. Речь идёт, в частности, о нападениях в Мали и Нигере, которые участники встречи назвали угрозой не только для отдельных государств, но и для общей безопасности региона.

МИД: РФ осуждает атаку террористов в Нигере, посягнувших на стабильность Сахеля
МИД: РФ осуждает атаку террористов в Нигере, посягнувших на стабильность Сахеля

Ранее Life.ru писал, что взрывы в Дамаске у отеля Макрона связали с возможной провокацией ГУР Украины. Российские силовые структуры заявили, что теракт возле места пребывания президента Франции Эмманюэля Макрона мог быть связан с украинской военной разведкой. Целью операции могла быть попытка создать ситуацию с «предупреждением» французского лидера об угрозе.

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Юния Ларсон
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