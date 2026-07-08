Карл III посмертно помиловал последнюю повешенную в Британии женщину

Британский монарх Карл III посмертно помиловал Рут Эллис. В 1955 году она стала последней женщиной, которую казнили через повешение в этой стране. Издание The Guardian сообщает, что монарх условно помиловал осуждённую. Следователи доказали факты домашнего насилия, принуждения и тотального контроля со стороны её супруга.

Власти казнили Эллис через повешение в 1955 году. Ей тогда исполнилось 28 лет. Женщина застрелила своего любовника. Четверо её внуков подали прошение о пересмотре дела. Родственники указали на тяжёлые травмы и домашнее насилие. Эти факторы сильно повлияли на поведение осуждённой. Судьи изначально не учли эти важные обстоятельства.

Монарх принял такое решение по рекомендации заместителя премьер-министра Дэвида Лэмми. Государственные органы посмертно заменили женщине смертную казнь на пожизненное заключение.

Ранее египетская Фемида приговорила 31-летнего Мухаммеда Бадави к смертной казни через повешение. Преступник убил российскую туристку в Хургаде. Осенью 2025 года мужчина проник в незапертую квартиру и попытался ограбить жилище. Хозяйка оказала ему сопротивление. Злоумышленник зарезал женщину.