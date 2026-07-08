Захарова заявила об экзистенциальном характере противостояния НАТО и России

НАТО продолжает рассматривать Россию как долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности, а противостояние с Москвой приобрело для альянса системный характер. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги саммита НАТО в Анкаре.

По словам дипломата, страны блока подтвердили такой подход во время встречи лидеров, несмотря на то, что некоторые участники ранее заявляли об отсутствии признаков подготовки Россией нападения на государства НАТО.

«Обороняться они намерены прежде всего от России, которую в очередной раз называют долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности. Под этим в Анкаре подписались все союзники», – отметила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что альянс фактически выстраивает свою стратегию вокруг противостояния с Москвой.

«Причём даже те, кто заявляет, что не существует никаких признаков готовящегося нападения со стороны России. Противостояние с нашей страной носит для альянса экзистенциальный и системный характер», – заявила дипломат.

Ранее Мария Захарова заявила, что руководству альянса не удалось сгладить острые противоречия между странами-участницами после встречи в Анкаре. По её словам, попытки представить саммит как исторический успех не изменили ситуацию внутри блока. Саммит НАТО проходил 7-8 июля, в нём приняли участие главы государств и правительств стран альянса. Одной из центральных тем обсуждения стала дальнейшая политика в отношении России и поддержка Украины.