Times: НАТО запустит ИИ-систему Maven для отслеживания российских войск
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Reve AI
Военная система Maven на базе искусственного интеллекта от компании Palantir станет отслеживать перемещения российских войск для нужд НАТО. Об этом пишет издание Times. На прошлой неделе комплекс Maven полностью подготовился к работе. Программа собирает данные, которые страны альянса передают в систему.
«Она будет показывать расположение [войск] на восточном фланге НАТО, передавать подробную информацию о передвижении российских сил, предупреждать чиновников о тревожных изменениях в позиции Москвы, которые требуют реакции альянса, и выявлять цели для ударов», — отмечает издание.
Ранее Пентагон обновил военную доктрину США с учётом искусственного интеллекта. В документе появились новые правила выбора целей и применения нейросетей. В Пентагоне планируют чаще использовать искусственный интеллект для таких задач. Новые правила разрешат передавать нейросетям инициативу при наблюдении человека.
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