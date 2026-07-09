Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 21:00

Times: НАТО запустит ИИ-систему Maven для отслеживания российских войск

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Reve AI

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Reve AI

Военная система Maven на базе искусственного интеллекта от компании Palantir станет отслеживать перемещения российских войск для нужд НАТО. Об этом пишет издание Times. На прошлой неделе комплекс Maven полностью подготовился к работе. Программа собирает данные, которые страны альянса передают в систему.

«Она будет показывать расположение [войск] на восточном фланге НАТО, передавать подробную информацию о передвижении российских сил, предупреждать чиновников о тревожных изменениях в позиции Москвы, которые требуют реакции альянса, и выявлять цели для ударов», — отмечает издание.

В МИД РФ назвали настораживающей концентрацию 90% ИИ-мощностей в США и КНР
В МИД РФ назвали настораживающей концентрацию 90% ИИ-мощностей в США и КНР

Ранее Пентагон обновил военную доктрину США с учётом искусственного интеллекта. В документе появились новые правила выбора целей и применения нейросетей. В Пентагоне планируют чаще использовать искусственный интеллект для таких задач. Новые правила разрешат передавать нейросетям инициативу при наблюдении человека.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • НАТО
  • Искусственный интеллект
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar