Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 21:06

Павла Дурова больше шести часов допрашивали во Франции по делу Telegram

Обложка © ТАСС / Дмитрий Орлов

Обложка © ТАСС / Дмитрий Орлов

Основателя Telegram Павла Дурова снова вызвали на допрос во Франции в рамках продолжающегося расследования, которое началось почти два года назад. Беседа с предпринимателем в парижских правоохранительных органах продолжалась более шести часов, сообщает Agence France-Presse.

По данным агентства, Дуров прибыл на допрос утром и стал участником уже четвёртого следственного мероприятия в рамках этого дела. Адвокаты предпринимателя заявили, что французские следователи по-прежнему не представили доказательств, которые подтверждали бы выдвинутые обвинения.

«Спустя почти два года после возбуждения уголовного дела против Павла Дурова по-прежнему нет никаких доказательств, подтверждающих обоснованность обвинений», – приводит AFP заявление защиты.

Расследование против основателя Telegram было начато во Франции в 2024 году. Дурову вменяли возможное соучастие в администрировании онлайн-платформы, которую, по версии следствия, могли использовать для незаконных операций.

В августе 2024 года предпринимателя задержали в аэропорту Ле-Бурже под Парижем. После этого суд избрал ему меру пресечения в виде судебного контроля и залога в размере 5 млн евро, а также ограничил возможность покидать Францию. Позднее часть условий была смягчена.

Кобахидзе поприветствовал Дурова в Тбилиси, подчеркнув неофициальность визита
Кобахидзе поприветствовал Дурова в Тбилиси, подчеркнув неофициальность визита

Ранее Life.ru писал, что прокурор Парижа подтвердила продолжение расследования против Павла Дурова. Глава прокуратуры французской столицы Лор Бекко заявила, что правоохранительные органы страны продолжают изучать материалы дела, а в отношении основателя Telegram сохраняются меры судебного контроля.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Франция
  • Павел Дуров
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar