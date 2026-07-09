Павла Дурова больше шести часов допрашивали во Франции по делу Telegram

Основателя Telegram Павла Дурова снова вызвали на допрос во Франции в рамках продолжающегося расследования, которое началось почти два года назад. Беседа с предпринимателем в парижских правоохранительных органах продолжалась более шести часов, сообщает Agence France-Presse.

По данным агентства, Дуров прибыл на допрос утром и стал участником уже четвёртого следственного мероприятия в рамках этого дела. Адвокаты предпринимателя заявили, что французские следователи по-прежнему не представили доказательств, которые подтверждали бы выдвинутые обвинения.

«Спустя почти два года после возбуждения уголовного дела против Павла Дурова по-прежнему нет никаких доказательств, подтверждающих обоснованность обвинений», – приводит AFP заявление защиты.

Расследование против основателя Telegram было начато во Франции в 2024 году. Дурову вменяли возможное соучастие в администрировании онлайн-платформы, которую, по версии следствия, могли использовать для незаконных операций.

В августе 2024 года предпринимателя задержали в аэропорту Ле-Бурже под Парижем. После этого суд избрал ему меру пресечения в виде судебного контроля и залога в размере 5 млн евро, а также ограничил возможность покидать Францию. Позднее часть условий была смягчена.

Ранее Life.ru писал, что прокурор Парижа подтвердила продолжение расследования против Павла Дурова. Глава прокуратуры французской столицы Лор Бекко заявила, что правоохранительные органы страны продолжают изучать материалы дела, а в отношении основателя Telegram сохраняются меры судебного контроля.