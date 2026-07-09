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Регион
8 июля, 21:25

Лукашенко в России узнал, что центр Европы находится на севере Белоруссии

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что географический центр Европы расположен на севере республики. Об этом он рассказал во время встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Белорусский лидер отметил, что ранее не обращал внимания на этот факт, однако узнал о нём во время общения с российскими коллегами.

«Я как-то не обращал внимания. Оказывается, у нас на севере Беларуси – географический центр Европы. Это мне в России рассказали. Поэтому прямо в центр Европы приехали», – сказал Лукашенко, обращаясь к Мирзиёеву.

Встреча двух президентов прошла в Белоруссии в рамках официального визита главы Узбекистана. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, включая производственную кооперацию и совместные проекты.

По итогам переговоров планируется подписать около двух десятков документов. Одним из ключевых станет декларация об установлении стратегического партнёрства между Белоруссией и Узбекистаном.

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Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп поздравил Александра Лукашенко с Днём независимости Белоруссии и заявил о надежде на личную встречу. Президент США направил белорусскому лидеру поздравления и пожелал стране благополучия. В послании также прозвучала надежда на дальнейший диалог между Вашингтоном и Минском.

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Юния Ларсон
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