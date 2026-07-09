Учёный объяснил, как конструкция лифтов глушит мобильную связь

Телефон внезапно перестаёт ловить сеть сразу после закрытия дверей лифта — знакомая ситуация для многих пользователей. Однако причина таких «провалов» связи кроется не в работе оператора или неисправности смартфона, а в особенностях распространения радиоволн. Доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов объяснил в беседе с Life.ru, что для стабильного соединения смартфон должен постоянно обмениваться сигналом с ближайшей базовой станцией.

В лифте этот процесс осложняется из-за конструкции кабины и шахты. По словам специалиста, большинство современных лифтов представляют собой металлическую кабину, движущуюся внутри железобетонной шахты с большим количеством стальных элементов.

Металл отражает и экранирует электромагнитные волны, а железобетон дополнительно ослабляет их прохождение. В результате до телефона доходит значительно менее мощный сигнал, чем на открытом пространстве. Алексей Юрасов Доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА

Эксперт отметил, что во время движения условия приёма постоянно меняются. Кабина проходит через разные участки здания, а радиосигнал многократно отражается от металлических стен, дверей и конструкций шахты.

«Смартфон одновременно принимает несколько отражённых сигналов с разной задержкой и мощностью. Чем больше таких отражений и чем слабее основной сигнал, тем сложнее устройству поддерживать устойчивое соединение с базовой станцией», — пояснил профессор.

На качество связи влияет и диапазон частот, в котором работает сеть. Современные стандарты мобильной связи используют более высокие частоты, позволяющие передавать большие объёмы данных, однако такие радиоволны хуже проходят через металл и железобетон. Поэтому ухудшение связи особенно заметно в лифтах, подземных парковках и других закрытых сооружениях.

При этом потеря сигнала происходит далеко не в каждом здании. В современных бизнес-центрах, торговых комплексах и жилых домах всё чаще устанавливают внутренние системы распределения сигнала или специальные ретрансляторы, которые обеспечивают устойчивое покрытие внутри помещений, включая лифтовые шахты. После выхода из кабины смартфону обычно требуется несколько секунд, чтобы обнаружить ближайшую базовую станцию, заново зарегистрироваться в сети и восстановить передачу данных.

Ранее Life.ru рассказывал, как защитить личные данные перед сдачей смартфона в ремонт. Специалисты советуют заранее создать резервную копию информации, выйти из всех аккаунтов, удалить сохранённые пароли из браузеров, записать IMEI устройства и обязательно извлечь SIM-карту. Эти меры помогут снизить риск утечки данных и проблем с восстановлением доступа к сервисам.