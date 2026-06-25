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25 июня, 11:31

Симка, пароли, приложения: Как защитить данные при сдаче смартфона в ремонт

Эксперт Дайнеко призвала перед сдачей смартфона в ремонт скопировать все данные

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Перед сдачей смартфона в ремонт важно заранее защитить личные данные, чтобы избежать утечки информации, рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. В первую очередь она рекомендовала сделать резервную копию данных и сохранить её в облаке и на отдельном носителе.

Также следует убрать пароли из браузеров и заметок, перенести их в менеджер паролей и использовать разные PIN-коды для банковских приложений, «Госуслуг» и мессенджеров. Перед сдачей устройства нужно выйти из всех аккаунтов.

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Важно заранее записать IMEI телефона с коробки, это поможет выявить подмену устройства после ремонта. Кроме того, важно выбирать официальные сервисы, проверять данные о компании, заключать договор и обязательно извлечь SIM-карту.

«Без неё не получится пройти двухфакторную аутентификацию, нельзя получить коды подтверждения операций», — отметила собеседница kp.ru.

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Ранее любителям заливать в Сеть интимные фото объяснили, как защититься от шантажистов. Снимки на смартфоне могут представлять потенциальный риск с точки зрения кибербезопасности.

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Борис Эльфанд
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