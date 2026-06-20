Любителям заливать в Сеть интимные фото объяснили, как защититься от шантажистов

Фотографии на смартфоне могут представлять потенциальный риск с точки зрения кибербезопасности, особенно если речь идёт о хранении личных и чувствительных данных, рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин. По его словам, базовая защита вроде пароля или биометрии уже значительно снижает вероятность доступа к данным посторонних даже при потере устройства.

Дополнительно можно использовать защитные приложения и функции удалённого управления смартфоном, позволяющие найти устройство или стереть данные. Однако наибольшие риски возникают при хранении фото в переписках и социальных сетях, где они могут стать инструментом для злоумышленников. В таких случаях пользователи нередко сталкиваются с попытками шантажа, поэтому ключевым остаётся соблюдение базовых правил цифровой безопасности.

«Это установка надёжного пароля на смартфон, активация двухфакторной аутентификации и отказ от использования функции быстрого входа», — заключил собеседник «Вечерней Москвы».

Ранее В МВД России рассказали, как снизить риск утечки персональных данных в интернете. В ведомстве рекомендуют закрыть профили в соцсетях от посторонних и внимательнее следить за тем, что попадает в публичный доступ.