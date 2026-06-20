Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 10:36

Любителям заливать в Сеть интимные фото объяснили, как защититься от шантажистов

Эксперт Вакулин: Хранение фото паспорта в галерее грозит утечкой данных

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Фотографии на смартфоне могут представлять потенциальный риск с точки зрения кибербезопасности, особенно если речь идёт о хранении личных и чувствительных данных, рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин. По его словам, базовая защита вроде пароля или биометрии уже значительно снижает вероятность доступа к данным посторонних даже при потере устройства.

Мошенники начали внедряться в устройства россиян через фейковые приложения, предупредили в ГД
Мошенники начали внедряться в устройства россиян через фейковые приложения, предупредили в ГД

Дополнительно можно использовать защитные приложения и функции удалённого управления смартфоном, позволяющие найти устройство или стереть данные. Однако наибольшие риски возникают при хранении фото в переписках и социальных сетях, где они могут стать инструментом для злоумышленников. В таких случаях пользователи нередко сталкиваются с попытками шантажа, поэтому ключевым остаётся соблюдение базовых правил цифровой безопасности.

«Это установка надёжного пароля на смартфон, активация двухфакторной аутентификации и отказ от использования функции быстрого входа», — заключил собеседник «Вечерней Москвы».

Мошенники начали использовать видеоконференции для выманивания денег у россиян
Мошенники начали использовать видеоконференции для выманивания денег у россиян

Ранее В МВД России рассказали, как снизить риск утечки персональных данных в интернете. В ведомстве рекомендуют закрыть профили в соцсетях от посторонних и внимательнее следить за тем, что попадает в публичный доступ.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Гаджеты
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar