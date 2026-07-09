Основная часть Запорожской области осталась без света

Значительная часть населённых пунктов Запорожской области столкнулась с аварийными отключениями электричества. Энергетики уже выехали на места и работают над скорейшим восстановлением подачи тока. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

«Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения», — указал он.

Ситуация с энергоснабжением осложнилась в регионе ещё прошлой ночью. Тогда причиной отключений стали атаки ВСУ на местные энергетические объекты. Специалисты сразу обследовали повреждённые сети и приступили к устранению последствий.

Под удар попали несколько ключевых узлов энергосистемы. Из-за этих разрушений часть жителей временно осталась без света. Ремонтные бригады продолжают устранять неполадки и возвращать электричество в дома.