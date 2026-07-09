В Минфине рассказали пенсионерам, какие налоги можно не платить

Многие пенсионеры и предпенсионеры могут снизить свои обязательные расходы, воспользовавшись действующими налоговыми льготами. В Минфине рассказали, какие платежи для этой категории граждан отменяются полностью или уменьшаются по установленным правилам.

В ведомстве сообщили РИА «Новости», что россияне пенсионного и предпенсионного возраста освобождаются от уплаты налога на имущество по одному объекту каждого вида. Льгота распространяется на жилой дом, квартиру, гараж и машино-место.

Если у человека несколько объектов одного типа, налоговая льгота автоматически применяется к тому, по которому сумма налога выше. При желании выбрать другой объект гражданин может подать заявление через личный кабинет налогоплательщика или МФЦ. Кроме того, пенсионеры имеют право на земельный налоговый вычет. Он составляет кадастровую стоимость участка площадью 600 квадратных метров – то есть шести соток.

«Если площадь участка не превышает шести соток, земельный налог не начисляется. Если участок больше, налог рассчитывается только в отношении площади, превышающей этот размер», – пояснили в Минфине.

В ведомстве также напомнили, что государственные пенсии и социальные доплаты к ним не облагаются НДФЛ. Помимо этого, пенсионеры могут перенести остаток имущественного налогового вычета при покупке жилья или строительстве на три предыдущих года и вернуть ранее уплаченный налог.

При этом дополнительные льготы могут устанавливать сами регионы, например по транспортному налогу. Проверить доступные меры поддержки можно через сервисы Федеральной налоговой службы.

Ранее Life.ru писал, что в России упростили оформление пенсий с 7 июля. Теперь Социальный фонд сможет самостоятельно получать часть сведений, необходимых для назначения выплат, через Единую цифровую платформу. Благодаря этому россиянам в большинстве случаев не придётся самостоятельно собирать большое количество документов. Новые правила распространяются на страховые, накопительные и государственные пенсии, а также фиксированные выплаты к страховой пенсии.