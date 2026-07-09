Европейские страны рассматривают возможные переговоры с Москвой не как путь к урегулированию украинского кризиса, а как инструмент подготовки к новому этапу противостояния. Такое мнение высказал замглавы МИД России Михаил Галузин.

Дипломат заявил, что европейские государства, по его оценке, пытаются использовать переговорный процесс для продвижения собственных требований, которые Москва считает неприемлемыми.

«Европейцы рассматривают гипотетические переговоры с Россией не как возможность сближения позиций и поиска взаимоприемлемых решений украинского кризиса, а как ширму для подготовки к новому этапу эскалации противостояния с нашей страной», – сказал Галузин в беседе с РИА «Новости».

Он также отметил, что подобная позиция, по его словам, проявилась во время июньской встречи представителей российского МИД с послами Великобритании, Германии и Франции. По словам дипломата, европейские представители не смогли предложить новых конструктивных подходов для поиска решения конфликта.

«Это был разговор, который подтвердил отсутствие у них готовности к реальному поиску путей урегулирования украинского кризиса», – добавил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

При этом Галузин подчеркнул, что Москва продолжает внимательно следить за заявлениями европейских стран и оценивает их действия в контексте дальнейшего развития ситуации вокруг Украины.

Ранее журналист Алекс Христофору заявил об изменении переговорного фона перед саммитом НАТО. По его мнению, российские удары изменили расклад перед встречей представителей альянса в Анкаре и осложнили положение Киева. Журналист отметил, что украинская сторона прибыла на переговоры уже без прежнего преимущества. Христофору считает, что европейские политики рассчитывали обсуждать успехи ВСУ, однако ситуация на поле боя заставила их пересмотреть повестку.