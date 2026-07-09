Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 04:43

Два танкера получили повреждения при атаке БПЛА в Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr_Kuzmin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr_Kuzmin

В Ростовской области ночью 9 июля отразили масштабную атаку украинских беспилотников, однако без последствий не обошлось. После налёта БПЛА повреждения получили два танкера в Таганрогском заливе.

Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО уничтожили более двух десятков воздушных целей. Беспилотники были сбиты над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Гуково, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах.

«В Таганрогском заливе БПЛА вновь атакованы два танкера, они получили механические повреждения. Пострадавших нет. Экипажи танкеров эвакуированы», – написал глава региона.

По словам Слюсаря, после попадания беспилотников на судах произошло возгорание. На одном из танкеров пожар продолжают тушить, на втором возгорание уже полностью ликвидировали.

Информация о характере повреждений и дальнейших последствиях происшествия уточняется. Специалисты продолжают работать на месте.

В Таганрогском заливе после атаки БПЛА повреждены 2 танкера, два человека ранены
В Таганрогском заливе после атаки БПЛА повреждены 2 танкера, два человека ранены

Ранее Life.ru писал, что после атаки украинских БПЛА загорелась территория промышленного объекта под Ставрополем. Пожар произошёл в районе хутора Вязники Шпаковского округа, где на месте работали экстренные службы. Позднее возгорание перекинулось на резервуары с горючим.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar