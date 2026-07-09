В Херсонской области зафиксированы массовые перебои с электроснабжением

Во всех округах Херсонской области зафиксированы полные или частичные отключения электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, перебои затронули всю территорию области, где в отдельных районах электричество отсутствует полностью, а в других — частично.

«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены», — написал Сальдо на платформе «Макс».

Глава региона отметил, что на местах уже работают энергетики и аварийные службы.

Специалисты занимаются восстановлением электроснабжения и принимают необходимые меры для скорейшего возвращения электричества потребителям.

Ранее в Крыму произошло массовое отключение электричества во всех городах и районах из-за технологических нарушений на высоковольтных сетях, вызванных внешними воздействиями, сообщили в «Крымэнерго». Перебои со светом ночью также были в Севастополе, а проблемы в энергосистеме сохраняются с конца июня.