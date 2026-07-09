В учебниках по истории поменяли формулировки про Ивана Грозного, Литву и холопов

На платформе «Моя школа» появилась обновлённая редакция единой линейки учебников по истории для 5–11-х классов, передаёт референт управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов. Изменения затронули формулировки в изданиях по отечественной истории для седьмого и восьмого классов.

В учебнике для седьмого класса скорректированы отдельные оценки событий XVI–XVII веков. В частности, изменены формулировки о начале правления Ивана IV, целях русских правителей в Поволжье, причинах Смутного времени, а также о сословном устройстве Российского царства.

Авторы также обновили ряд положений, касающихся многонационального характера государства. Теперь в тексте говорится, что «Русь изначально строилась как страна многонациональная». Кроме того, в разделе о народном ополчении Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского появился акцент на участии представителей разных народов России.

Изменения коснулись и описания отношений с соседними государствами, а также событий Переяславской рады. В новой редакции указано, что там решался вопрос «о добровольном воссоединении земель Малороссии и Войска Запорожского с Россией».

В учебнике для восьмого класса, помимо редакционных правок, расширен международный исторический контекст. В разделах о правлении Екатерины II, Павла I и Полтавской битве появились дополнительные сведения о европейских событиях и деятелях эпохи Просвещения.

Ответственный секретарь единой линейки учебников Владислав Кононов сообщил РБК, что изменения подготовлены с участием учителей, рецензентов и авторов. По его словам, работа была направлена на уточнение отдельных формулировок и не меняет общую концепцию курса истории.

Ранее на платформе «Моя школа» опубликовали обновлённый единый учебник истории для старшеклассников, переработав разделы о международных отношениях (заменив упоминания США на «коллективный Запад») и дополнив его событиями последних лет, включая конфликт на Украине, визит Джонсона и положительную роль Трампа. Также расширен блок о выборах 2024 года, фонде «Защитники Отечества» и программе «Время героев».