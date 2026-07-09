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9 июля, 07:08

Трамп заявил, что Испания пошла на уступки после угрозы торговой войны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадрид изменил свою позицию после его слов о возможном прекращении торговых отношений и согласился на значительные финансовые обязательства. О достигнутых договорённостях американский лидер рассказал журналистам по пути после саммита.

«Испания сегодня полностью восстановила свои позиции. Испания сегодня была очень щедра», — сказал он.

Трамп утверждает, что испанская сторона согласилась направить крупные суммы средств, однако не раскрыл, о каких именно выплатах идёт речь. Президент США также отметил, что без этих шагов Вашингтон не стал бы продолжать диалог с Мадридом.

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Ранее Дональд Трамп раскритиковал Испанию, назвав страну ненадёжным партнёром в рамках НАТО. Американский президент также заявил о нежелании Вашингтона продолжать торговые отношения с Мадридом.

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Милена Скрипальщикова
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