В Петербурге создали генный препарат для лечения тяжёлых форм рака
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В НИИ детской онкологии имени Горбачёвой завершили разработку уникального генного препарата для лечения тяжёлых форм рака. Первый из серии генномодифицированных продуктов готов к запуску в производство. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Препарат предназначен для пациентов с лимфомами и лейкозами, которым стандартные протоколы уже не помогают. Это последний, но действенный шанс: учёные рассчитывают не просто продлить жизнь, а полностью исцелить. Терапия использует клетки самого больного — их перепрограммируют в «киллеры», уничтожающие опухоль, и возвращают в организм.
Новая версия безопаснее прошлых поколений — иммунный ответ более мягкий. Сейчас на производство первых 15 препаратов требуется 35 млн рублей.
Ранее Life.ru рассказывал, что в России рак желудка на ранних стадиях выявляют в 60% случаев, рак лёгкого — более чем в 50%. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ранняя диагностика даёт пациентам принципиально иные шансы на лечение.
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