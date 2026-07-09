На счетах Исинбаевой арестовали деньги из-за долга в 55 тысяч

Судебные приставы наложили арест на денежные средства двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой из-за задолженности перед садоводческим товариществом в Волгоградской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе волгоградского главка ФССП.

С бывшей спортсменки взыскивают 55,4 тысячи рублей. Средства на её банковских счетах уже ограничили. В ведомстве уточнили, что при отсутствии добровольного погашения задолженности деньги будут списаны принудительно в рамках исполнительного производства. Поводом для разбирательства стал иск садоводческого товарищества из Волгоградской области. Организация потребовала взыскать с Исинбаевой плату за использование общего имущества за 2024-2025 годы.

Согласно материалам дела, сумма основного долга составила более 32 тысяч рублей. Кроме того, к ней добавили неустойку в размере 20,5 тысячи рублей и две тысячи рублей государственной пошлины. Мировой судья вынес судебный приказ о взыскании задолженности. После этого документы поступили в службу судебных приставов для исполнения решения.

Ранее стало известно, что Елена Исинбаева также фигурировала в судебных разбирательствах из-за задолженности за коммунальные услуги в Москве. В 2026 году Московская объединённая энергетическая компания дважды обращалась в суд с требованиями взыскать с двукратной олимпийской чемпионки оплату за жилое помещение, отопление, электроэнергию и другие услуги.