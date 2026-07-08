Олимпийскую чемпионку Исинбаеву дважды пытались привлечь за долги по ЖКХ

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева в 2026 году дважды стала ответчиком по искам о взыскании долгов за коммунальные услуги в Москве. Об этом свидетельствуют материалы судебных дел.

Из документов следует, что Московская объединённая энергетическая компания (МОЭК) два раза обращалась в столичный суд с требованиями взыскать с бывшей спортсменки задолженность за жилую площадь, отопление, электроэнергию и коммунальные услуги. Однако оба заявления были возвращены, причины такого решения суда не уточняются, отмечает РИА «Новости».

Это не первые попытки взыскать с Исинбаевой коммунальные долги. Ранее МОЭК и Мосводоканал также подавали к ней иски — один в 2025 году и два в 2024-м. Эти заявления также не дошли до рассмотрения. При этом, по данным Федеральной службы судебных приставов, сейчас с Исинбаевой взыскивают около 55,4 тысячи рублей.