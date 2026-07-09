Военное руководство Североатлантического альянса призывает пересмотреть стратегию перевооружения. Председатель Военного комитета блока адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил Euractiv, что чрезмерная ориентация на сложнейшие образцы техники тормозит оборонный потенциал.

Опыт боевых действий в Восточной Европе показал, что современные реалии требуют баланса между технологичностью и количеством. По мнению военачальника, доступная стоимость и скорость выпуска изделий на заводах стали ключевыми факторами успеха, не уступающими по значимости техническому превосходству.

«Иногда вооружения должны быть достаточно хорошими, чтобы их можно было быстро и в больших количествах производить», — пояснил свою позицию американский адмирал.

Теперь альянсу предлагается сфокусироваться на инвестициях в беспилотные аппараты, автономные решения и недорогие средства точного поражения. Эти инструменты способны обеспечить сопоставимый боевой эффект при значительно меньших финансовых вложениях.

Драгоне подчеркнул, что бесконечная погоня за совершенством платформы зачастую нерациональна. Союзникам по блоку следует чаще выбирать варианты, обладающие оптимальными характеристиками, позволяющими наладить оперативный конвейерный выпуск.

«Вместо того, чтобы стремиться к самым передовым платформам, западным военным следует иногда выбирать системы, которые достаточно хороши, чтобы их можно было быстро и массово производить», — подытожил военачальник.

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