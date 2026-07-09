В России отказались от идеи продавать алкоголь в Duty Free на внутренних рейсах

Правительство РФ отозвало законопроект, разрешавший продажу алкоголя в магазинах duty free на внутренних рейсах. Об этом пишет газета «Известия».

«Правительство отзывает из Госдумы проект федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», — сказано в письме за подписью вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Документ, который должен был поддержать пострадавший от санкций и пандемии бизнес, внесли в Госдуму ещё в ноябре 2023 года. Однако в Минфине пояснили: инициатива потеряла актуальность, так как носила временный характер — предполагалось, что она будет действовать только до 30 июня 2026 года. Кроме того, ведомство учло позицию других федеральных органов.

Аэропорты просили открыть duty free для внутренних рейсов, чтобы компенсировать падение международного трафика — во многих странах такая практика уже работает. Но правительство решило иначе.

Ранее Life.ru рассказывал, что более трети россиян (37%) экономят в аэропортах и принципиально не тратятся из-за завышенных цен. При этом 63% всё же что-то покупают — чаще всего сувениры (34%), а не еду (28%). До 5000 рублей тратят 88%, свыше 10 тысяч — лишь 5%.