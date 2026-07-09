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9 июля, 08:25

В России сочли системной тактикой риторику Зеленского о разрушении Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Владимир Зеленский заинтересован в разрушении Киева — и это не провокация, а системная тактика. Об этом заявил обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук.

После ударов ВС РФ по военным объектам и предприятиям ВПК Зеленский вновь заговорил о нехватке ракет для Patriot, а глава МИД Украины потребовал отдать Киеву все имеющиеся запасы.

По мнению Пинчука, заявления о дефиците ПВО — часть информационной кампании. Украина искусно использует риторику о потерях, чтобы вынудить Запад ускорить поставки, добиться лицензии на производство Patriot и помощи в собственной баллистической программе. Ракеты, вероятно, есть на складах, но их «демонстрируют» как дефицит для давления на союзников.

«Украина весьма искусно, к сожалению для нас, ведёт информационную войну», — признал эксперт.

RS: Лицензия на Patriot от Трампа не спасёт Украину, а только навредит США
RS: Лицензия на Patriot от Трампа не спасёт Украину, а только навредит США

Ранее американский президент Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре намекнул, что Киев может получить лицензию на производство ракет для Patriot. По словам политика, специалисты из США лично покажут украинцам технологии изготовления.

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