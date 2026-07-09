Mash Gor: Глава района из Дагестана поступил в вуз по фальшивому аттестату

Главу Цунтинского района Дагестана Ахмеда Гамзатова вновь связали со скандалом вокруг документов. По информации Mash Gor, общественники утверждают, что чиновник использовал поддельный школьный аттестат при поступлении в вуз.

Как сообщает телеграм-канал, Гамзатов не окончил школу, а для зачисления в Махачкалинский институт финансов представил документ с поддельными подписями. По данным публикации, проведённая экспертиза признала их ненастоящими.

Несмотря на это, чиновник получил высшее образование по специальности «экономист». Теперь, как утверждает Mash Gor, ему может грозить уголовная ответственность за использование заведомо подложного документа.

В 2023 году имя Гамзатова уже фигурировало в другом расследовании. Тогда его обвиняли в подделке решения районной думы, чтобы сохранить должность главы муниципалитета.

Уголовное дело по тому эпизоду было возбуждено, однако с поста чиновника не отстранили, а расследование впоследствии не получило развития. Также сообщается, что следователь, занимавшийся первым делом, проходит проверку.

Сам Ахмед Гамзатов от комментариев отказался. Официальных заявлений правоохранительных органов по новым сведениям на момент публикации не поступало.

Ранее главу Таможенного комитета Южной Осетии Александра Чочиева отправили под стражу по обвинению в даче взятки в особо крупном размере (10 млн рублей) сотрудникам ФСБ. Чиновник пытался избежать ответственности за незаконную коммерческую деятельность на территории РФ.