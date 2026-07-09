Курск со слезами на глазах вспоминает погибших при обстреле пляжа в 2025 году

В храме Георгия Победоносца прошла поминальная служба по курянам, ставшим жертвами удара по городскому пляжу летом 2025 года. Почтить память ушедших прибыл губернатор региона Александр Хинштейн.

В Курске прошла панихида по жертвам удара по пляжу в 2025 году. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

«Сегодня годовщина трагического события, которое унесло жизни четырёх человек. Ровно год назад в результате удара по городскому пляжу погибли четыре замечательных человека. Каждый из них ушел из жизни как герой», — заявил глава области.

В Курске прошла панихида по жертвам удара по пляжу в 2025 году. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Горожане принесли цветы к камню, установленному на месте будущего монумента спасителям мирных граждан. Среди них была Екатерина, сестра погибшего бойца Росгвардии Вячеслава.

В Курске прошла панихида по жертвам удара по пляжу в 2025 году. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Девушка поделилась воспоминаниями о брате: с ранних лет он отличался отзывчивостью и смелостью.

«Получается, и погиб он, когда был смелым, спасая людей на пляже. Ринулся со своим напарником первым спасать», — добавила она. После этой трагедии Екатерина приняла решение продолжить дело брата и поступила на службу в ведомство.

Вечером 8 июля прошлого года украинский дрон самолётного типа целенаправленно атаковал место отдыха. Тогда погибли четыре человека, в том числе пятилетний ребенок. Маленький Толя накрыл собой маму.