Бельгия пожаловалась в ФИФА на плохое поле перед четвертьфиналом ЧМ

Сборная Бельгии пожаловалась в ФИФА на плохое состояние тренировочного поля на чемпионате мира и добилась переноса своей базы. Об этом сообщило издание The Athletic со ссылкой на Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию (RBFA).

По прибытии в Университет Лойолы Мэримаунт в Лос-Анджелесе бельгийцы должны были готовиться там к матчу за выход в полуфинал. Однако проверка поля показала, что оно не годится для занятий. В ассоциации заявили, что «качество игрового покрытия не соответствует минимальным стандартам, необходимым для тренировок».

Бельгийская сторона попросила ФИФА подобрать другую площадку, и это требование удовлетворили. В итоге команда перебралась в Карсон, где базируется клуб «Лос-Анджелес Гэлакси».

В четвертьфинале турнира бельгийцам предстоит встреча со сборной Испании. Игра состоится 10 июля в Лос-Анджелесе, начало — в 22:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что сборная Бельгии уверенно обыграла хозяев турнира — команду США — и пробилась в четвертьфинал чемпионата мира. Матч 1/8 финала в Сиэтле завершился со счётом 4:1 в пользу европейцев, дубль на счету Шарля де Кетеларе.