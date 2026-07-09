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9 июля, 08:42

Бельгия пожаловалась в ФИФА на плохое поле перед четвертьфиналом ЧМ

Обложка © ТАСС / Bruno Fahy

Обложка © ТАСС / Bruno Fahy

Сборная Бельгии пожаловалась в ФИФА на плохое состояние тренировочного поля на чемпионате мира и добилась переноса своей базы. Об этом сообщило издание The Athletic со ссылкой на Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию (RBFA).

По прибытии в Университет Лойолы Мэримаунт в Лос-Анджелесе бельгийцы должны были готовиться там к матчу за выход в полуфинал. Однако проверка поля показала, что оно не годится для занятий. В ассоциации заявили, что «качество игрового покрытия не соответствует минимальным стандартам, необходимым для тренировок».

Бельгийская сторона попросила ФИФА подобрать другую площадку, и это требование удовлетворили. В итоге команда перебралась в Карсон, где базируется клуб «Лос-Анджелес Гэлакси».

В четвертьфинале турнира бельгийцам предстоит встреча со сборной Испании. Игра состоится 10 июля в Лос-Анджелесе, начало — в 22:00 по московскому времени.

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Ранее стало известно, что сборная Бельгии уверенно обыграла хозяев турнира — команду США — и пробилась в четвертьфинал чемпионата мира. Матч 1/8 финала в Сиэтле завершился со счётом 4:1 в пользу европейцев, дубль на счету Шарля де Кетеларе.

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Вероника Бакумченко
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