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9 июля, 08:58

CNN: Трамп покинул саммит НАТО в Турции в приподнятом настроении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп покинул саммит НАТО в Анкаре в приподнятом настроении, чем снял главные опасения европейских лидеров. Об этом рассказал телеканал CNN, ссылаясь на источники, которые были в курсе закрытых переговоров.

По данным телеканала, именно такого исхода добивался генсек НАТО Марк Рютте на протяжении всего последнего года. Отсчёт этих усилий пошёл с прошлого саммита 2025 года в Нидерландах, который Трамп тогда покинул, неожиданно тепло отозвавшись об альянсе. В CNN подчеркнули, что нынешняя встреча стала для Рютте лучшим возможным результатом, хотя начиналась она не слишком гладко.

Сам американский лидер остался доволен и заявил, что в зале заседаний «царила любовь». По его словам, коллеги осыпали его комплиментами. Трамп при этом допустил, что европейцы могли попытаться расположить его к себе через лесть, и признал, что такой подход полностью сработал.

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Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц поделился впечатлениями от саммита в Анкаре и вспомнил слова Трампа о витающей в воздухе любви. Он отметил, что старт встречи пресса описывала как непростой, однако завершилась она в совершенно ином настроении, и именно фраза американского президента лучше всего подвела черту под мероприятием.

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Вероника Бакумченко
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