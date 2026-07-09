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9 июля, 09:20

Сообщение о минировании больницы и санатория проверяется в Кисловодске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio

В Кисловодске экстренные службы проверяют сообщения о возможном минировании городской больницы и санатория «МЧС». Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

По его словам, после получения сигнала на места незамедлительно выехали специалисты, включая кинологов со служебными собаками.

«Поступило сообщение о минировании городской больницы и санатория МЧС. На место оперативно выехали специалисты экстренных служб, в том числе кинологи с собаками», — написал Моисеев.

Сейчас проводится проверка поступившей информации. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего и обследуют территории объектов.

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Ранее из главного аэропорта Камчатки эвакуировали пассажиров из-за сработавшей пожарной сигнализации, и после возвращения им пришлось повторно проходить досмотр. В МЧС края заявили, что данных о возгорании не поступало, предположив, что это могли быть внутренние учения аэропорта.

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Дарья Денисова
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