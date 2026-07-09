«Синдром Патриков» стал убийцей мужского тестостерона

«Синдром Патриков» — завышенные ожидания женщин, подогретые соцсетями, — стал одной из причин падения тестостерона у молодых мужчин. Об этом «Абзацу» заявил эндокринолог Алексей Калинчев.

По его словам, мужчины не выдерживают давления, когда от них требуют квартир, машин для всей семьи и дорогого отдыха. В соцсетях нормой объявили доход от миллиона рублей в месяц, хотя столько зарабатывают меньше 1%.

«Результат – хронический стресс, который полностью дестабилизирует мужское здоровье и убивает гормональную систему», – констатировал врач.

Калинчев добавил, что ночное использование гаджетов и стресс также бьют по тестостерону. Дефицит теперь встречается даже у 18–20-летних — раньше это было проблемой зрелого возраста. Здоровые показатели у молодых парней, по его словам, стали редкостью.

Ранее Life.ru писал, что за полвека уровень тестостерона у мужчин упал на 54%. Тенденция устойчивая — минус 1% каждый год. Главными факторами остаются ожирение и диабет, однако учёные не исключают и внешние причины: загрязнение, химикаты, климат.