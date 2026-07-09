Слова «неоноклюз» и «трон» пробились в эфир радио Судного дня
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Загадочная радиостанция Судного дня снова подала голос. Как сообщает профильный Telegram-канал «УВБ-76 логи», новое сообщение было зафиксировано в 11:18 по МСК.
«НЖТИ 35852 НЕОНОКЛЮЗ 1669 4735 ТРОН 6479 2375», — говорится в сообщении.
Загадочная «Жужжалка» — так радиолюбители окрестили военную станцию УВБ-76, которая выходит в эфир с 1970-х годов. Десятилетиями она транслирует лишь однообразный жужжащий сигнал, порождая массу теорий. Считается, что этот объект — наследие советской эпохи холодной войны, которое до сих пор остается в строю и используется Россией для выполнения секретных задач.
За несколько дней до этого Радио Судного дня уже привлекало внимание радиолюбителей. Тогда в эфире прозвучало слово «обезьянка».
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