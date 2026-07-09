Учёные нашли маршрут Ганнибала через Альпы по аппетиту его слонов

Более 2 тысяч лет историки спорят, каким именно маршрутом армия карфагенского полководца Ганнибала перешла через Альпы в 218 году до н. э. Новое исследование показало, что ключевым фактором при выборе пути могли стать не только войска, но и боевые слоны. Об этом пишет Arehaeology News.

Учёные провели расчёты энергетических затрат для разных вариантов перехода. Оказалось, что один из самых вероятных маршрутов — через перевал Колле-делла-Траверсетт — требовал меньше сил от людей, лошадей и животных, чем другие направления.

Исследователи считают, что Ганнибал мог учитывать не только скорость движения армии, но и способность слонов пережить тяжёлый поход. Эти животные были важной частью карфагенского войска и нуждались в огромных запасах энергии.

Модель показала, что во время перехода слоны могли потерять около 4% энергетических резервов, тогда как солдаты — примерно 19% запасов жира. Это объясняет, почему многие животные смогли пережить сам переход через горы, несмотря на сложные условия.

При этом после выхода в Италию проблемы продолжились. Армии требовались постоянные поставки продовольствия, а содержание крупных животных становилось всё сложнее. По оценкам исследователей, именно нехватка ресурсов могла привести к гибели большинства слонов уже после начала итальянского похода.

Учёные отмечают, что новое открытие не даёт окончательного ответа на вопрос о маршруте Ганнибала. Однако оно добавляет новый аргумент в пользу версии, что древний полководец планировал переход с учётом физиологических возможностей всей своей армии.

Ранее Life.ru писал, что на статуе Микеланджело «Пробуждающийся раб» заметили возможные признаки гнойного гидраденита — болезни, которая поражает кожу под мышками. Микеланджело был очень точен в анатомии, поэтому такие детали могут быть сознательными.