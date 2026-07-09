На Сахалине водолазы нашли тело пропавшего в озере рыбака

На юге Сахалина завершились поиски рыбака, пропавшего 29 июня на озере Буссе. Тело мужчины обнаружили водолазы, сообщили в региональном управлении МЧС.

Операция МЧС по поискам рыбака на Сахалине. Видео © «Макс» / МЧС Сахалинской области

По данным ведомства, рыбак вышел на озеро на резиновой лодке и перестал выходить на связь. После этого была организована масштабная поисковая операция.

Спасатели обследовали всю акваторию озера и береговую линию. В поисках участвовали сотрудники МЧС, специалисты управления ГО и ЧС Корсаковского района, а также экипажи спасательных судов «Бахтияр» и «Калас». Для обследования местности использовались беспилотники.

Тело мужчины нашли более чем в 700 метрах от предполагаемого места его исчезновения.

«На расстоянии более 700 метров от места, где предположительно мог находиться мужчина, водолазы поисково-спасательного отряда им. В. А. Полякова обнаружили тело рыбака. Поисковые работы на Буссе завершены», — сообщили в МЧС.

Ранее в Иркутской области во время массового сплава утонул четырёхлетний мальчик, его тело нашли через неделю. Один из бросившихся на помощь взрослых также погиб. Поиски второго мужчины продолжаются.