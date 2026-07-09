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Регион
9 июля, 09:39

Песков заявил, что эскалация на Украине приведёт к расширению зоны безопасности

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Дальнейшее обострение ситуации на Украине способно привести к расширению зоны безопасности и повлиять на сроки проведения специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Поэтому дальнейшая эскалация, возможно, продлит СВО в какой-то степени, но это приведёт к тому, что нам придётся делать большую зону безопасности, буферную зону», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что действия, направленные на обострение ситуации, не приближают перспективы мирного урегулирования.

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Новости СВО 9 июля: ВС РФ штурмуют Славянск, Красный Лиман окружён, прорыв обороны ВСУ под Сумщиной, Трамп разрешил бить вглубь России

Ранее Песков заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский ещё может закончить конфликт, выведя ВСУ из регионов России. При этом он отметил, что нынешняя линия Киева на создание угроз приграничным территориям РФ вынуждает российские силы формировать буферную зону для защиты мирного населения.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александр Юнашев
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