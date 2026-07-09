Дальнейшее обострение ситуации на Украине способно привести к расширению зоны безопасности и повлиять на сроки проведения специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Поэтому дальнейшая эскалация, возможно, продлит СВО в какой-то степени, но это приведёт к тому, что нам придётся делать большую зону безопасности, буферную зону», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что действия, направленные на обострение ситуации, не приближают перспективы мирного урегулирования.

Ранее Песков заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский ещё может закончить конфликт, выведя ВСУ из регионов России. При этом он отметил, что нынешняя линия Киева на создание угроз приграничным территориям РФ вынуждает российские силы формировать буферную зону для защиты мирного населения.