Песков заявил, что в Москве нет иллюзий относительно военной помощи США Украине
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Россия исходит из того, что США продолжают поставки вооружений и военных технологий Украине, включая системы Patriot. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Москве не строят иллюзий относительно американской военной помощи Киеву и оценивают ситуацию исходя из реального положения дел.
«Что касается Patriot, то да, это очевидный факт. США вовсю продолжают поставки вооружений и военных технологий на Украину. Мы это знаем, мы не носим розовые очки, это прекрасно знает Путин», — сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что российское руководство учитывает продолжающиеся поставки западного вооружения при оценке текущей обстановки.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает максимальные меры для снижения рисков атак на объекты энергоинфраструктуры после удара ВСУ по компрессорной станции «Краснодарская» на «Голубом потоке».
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