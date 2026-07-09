Песков заявил, что в Москве нет иллюзий относительно военной помощи США Украине

Россия исходит из того, что США продолжают поставки вооружений и военных технологий Украине, включая системы Patriot. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Москве не строят иллюзий относительно американской военной помощи Киеву и оценивают ситуацию исходя из реального положения дел.

«Что касается Patriot, то да, это очевидный факт. США вовсю продолжают поставки вооружений и военных технологий на Украину. Мы это знаем, мы не носим розовые очки, это прекрасно знает Путин», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что российское руководство учитывает продолжающиеся поставки западного вооружения при оценке текущей обстановки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает максимальные меры для снижения рисков атак на объекты энергоинфраструктуры после удара ВСУ по компрессорной станции «Краснодарская» на «Голубом потоке».