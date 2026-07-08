Песков: РФ принимает максимальные меры из-за атак на международные энергообъекты

Россия принимает меры для снижения рисков атак на объекты международной энергетической инфраструктуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Поводом для комментария стала информация об атаке беспилотников ВСУ на компрессорную станцию «Краснодарская», которая входит в цепочку поставок по «Голубому потоку».