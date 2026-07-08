Песков: РФ принимает максимальные меры из-за атак на международные энергообъекты
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия принимает меры для снижения рисков атак на объекты международной энергетической инфраструктуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Поводом для комментария стала информация об атаке беспилотников ВСУ на компрессорную станцию «Краснодарская», которая входит в цепочку поставок по «Голубому потоку».
«Безусловно, принимаем максимальные меры для того, чтобы минимизировать опасность от этих атак», — заявил представитель Кремля.
Напомним, беспилотники ВСУ нанесли удар по компрессорной станции «Краснодарская», которая входит в систему газопровода «Голубой поток» для поставок газа в Турцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Анкаре следует использовать своё влияние, чтобы предостеречь киевский режим от атак на энергетическую инфраструктуру.
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