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8 июля, 12:54

Песков: РФ принимает максимальные меры из-за атак на международные энергообъекты

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия принимает меры для снижения рисков атак на объекты международной энергетической инфраструктуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Поводом для комментария стала информация об атаке беспилотников ВСУ на компрессорную станцию «Краснодарская», которая входит в цепочку поставок по «Голубому потоку».

«Безусловно, принимаем максимальные меры для того, чтобы минимизировать опасность от этих атак», — заявил представитель Кремля.

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Напомним, беспилотники ВСУ нанесли удар по компрессорной станции «Краснодарская», которая входит в систему газопровода «Голубой поток» для поставок газа в Турцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Анкаре следует использовать своё влияние, чтобы предостеречь киевский режим от атак на энергетическую инфраструктуру.

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Татьяна Миссуми
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