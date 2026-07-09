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9 июля, 09:43

В Кремле назвали новым заявление Трампа о закрытии неба над Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Rawpixel.com

Слова президента США Дональда Трампа о возможном закрытии воздушного пространства над Украиной является совершенно новой темой, которую ранее никто не обсуждал. Такое заявление сделал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что любой подобный сценарий неизбежно подразумевает работу сил НАТО на украинской территории. Именно против этого, по его словам, и проводится специальная военная операция.

«Новое заявление, ранее никто не обсуждал тему закрытия неба. В любом случае это означает, что силы НАТО будут работать на территории Украины. Это то, против чего осуществляется СВО. Ещё предстоит осмыслить», — ответил он.

Трамп готов приехать на Украину, но в «подходящий момент»
Трамп готов приехать на Украину, но в «подходящий момент»

Напомним, ранее Дональд Трамп допустил возможность закрытия воздушного пространства над Украиной в случае крайней необходимости. При этом он выразил уверенность, что после заключения мирного соглашения подобные шаги утратят свою актуальность. Такое заявление американский лидер сделал после встречи с Владимиром Зеленским. Переговоры прошли 8 июля в Анкаре в рамках саммита НАТО.

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Юлия Сафиулина
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